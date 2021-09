Aubervilliers Campus Condorcet - Bâtiment de recherche Sud Aubervilliers, Seine-Saint-Denis Covpréhension : comprendre le Covid Campus Condorcet – Bâtiment de recherche Sud Aubervilliers Catégories d’évènement: Aubervilliers

Seine-Saint-Denis

Covpréhension : comprendre le Covid Campus Condorcet – Bâtiment de recherche Sud, 2 octobre 2021, Aubervilliers. Fête de la science 30 septembre – 02 octobre

Campus Condorcet – Bâtiment de recherche Sud Campus Condorcet. Entrée libre En présentiel Grand public.

jeudi 30 septembre – 10h00 à 17h30

vendredi 01 octobre – 10h00 à 17h30

samedi 02 octobre – 10h00 à 17h30 Nous sommes nombreux·ses à travers le monde à nous interroger sur l’épidémie actuelle de COVID-19.

C’est ce qui a motivé la création de CoVprehension : un site internet interactif créé par un collectif de chercheur·se·s de différentes disciplines, tou·te·s spécialistes de la modélisation des systèmes complexes et désireux·se·s de mobiliser leurs compétences pour répondre à ces interrogations légitimes. Île-de-France>Seine-Saint-Denis

Campus Condorcet – Bâtiment de recherche Sud 5 Cours des Humanités 93300 Aubervilliers 93300 organisateur : https://www.campus-condorcet.fr Campus Condorcet – Bâtiment de recherche Sud

Détails Catégories d’évènement: Aubervilliers, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Campus Condorcet - Bâtiment de recherche Sud Adresse 5 Cours des Humanités 93300 Aubervilliers Ville Aubervilliers lieuville Campus Condorcet - Bâtiment de recherche Sud Aubervilliers