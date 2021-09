Aubervilliers Campus Condorcet - Bâtiment de recherche Sud Aubervilliers, Seine-Saint-Denis Le mobiliscope : la ville à toute heure Campus Condorcet – Bâtiment de recherche Sud Aubervilliers Catégories d’évènement: Aubervilliers

Le mobiliscope : la ville à toute heure Campus Condorcet – Bâtiment de recherche Sud, 2 octobre 2021, Aubervilliers. Fête de la science 30 septembre – 02 octobre

Campus Condorcet – Bâtiment de recherche Sud Campus Condorcet. Entrée libre En présentiel Grand public.

jeudi 30 septembre – 10h00 à 17h30

vendredi 01 octobre – 10h00 à 17h30

samedi 02 octobre – 10h00 à 17h30 Un grand jeu de l’oie avec des questions portant sur l’Île-de-France et sur les variations heure par heure de sa population et de sa mixité sociale.

Les participants seront invités à utiliser le Mobiliscope (une plateforme cartographique interactive en ligne) pour répondre aux questions.

Campus Condorcet – Bâtiment de recherche Sud 5 Cours des Humanités 93300 Aubervilliers 93300 organisateur : https://www.campus-condorcet.fr Campus Condorcet – Bâtiment de recherche Sud

