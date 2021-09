Aubervilliers Campus Condorcet - Bâtiment de recherche Sud Aubervilliers, Seine-Saint-Denis Espaces publics : foules, rassemblements, fêtes Campus Condorcet – Bâtiment de recherche Sud Aubervilliers Catégories d’évènement: Aubervilliers

jeudi 30 septembre – 10h00

vendredi 01 octobre – 10h00

samedi 02 octobre – 10h00 Une exposition virtuelle et une exposition physique vous donnent à voir des moments de vie dans différents lieux symboliques.

À une période où les rassemblements sont bannis de l’espace public, il nous a semblé opportun de nous intéresser à l’une des manifestations évidentes de ce qui, précisément, fait société : se rassembler.

