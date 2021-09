Aubervilliers Campus Condorcet Aubervilliers, Seine-Saint-Denis Venez faire de l’histoire des sciences et des techniques Campus Condorcet Aubervilliers Catégories d’évènement: Aubervilliers

Venez faire de l’histoire des sciences et des techniques Campus Condorcet, 2 octobre 2021, Aubervilliers. Fête de la science 02 octobre

Campus Condorcet Comité des travaux historiques et scientifiques. Réservation conseillée En présentiel;En ligne Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 Au programme, 7 vidéoconférences en direct :

10h Pierre Mounier-Kuhn : L’émergence d’une science : les tribulations de l’informatique

10h45 Robert Belot : Malgré Hiroshima, la Fête de l’Atome à la Libération

11h30 Thierry Lefebvre : Qu’entend-on par “bande FM” ?

14h Évelyne Barbin : Émilie du Châtelet : une savante à l’époque des Lumières

14h45 Marc Durand : Le moulin à images des Frères Lumière

15h30 Thierry Lefebvre : Sur un ready-made de Marcel Duchamp

16h15 Pierre Mounier-Kuhn : Alan Turing : du génie scientifique au héros mythologique

Campus Condorcet Place du Front Populaire 93300

