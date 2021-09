Strasbourg Campus CNRS de Cronenbourg Bas-Rhin, Strasbourg Fresque du Climat à Strasbourg-Cronenbourg Campus CNRS de Cronenbourg Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Fresque du Climat à Strasbourg-Cronenbourg Campus CNRS de Cronenbourg, 3 octobre 2021, Strasbourg. Fête de la science 01 – 03 octobre

Campus CNRS de Cronenbourg La Fresque du Climat. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 La Fresque du Climat est un atelier scientifique, participatif et ludique sur le changement climatique, qui se déroule dans une ambiance conviviale !

Basé sur l’intelligence collective, il est extrêmement pédagogique : il vous permettra d’en apprendre beaucoup en peu de temps sur le climat et les liens de causes à effets qui régissent le changement climatique.

La Fresque du Climat, c’est une initiation , adressée aussi bien aux novices qu’aux connaisseurs.

L'objectif ? Comprendre la science et les enjeux du dérèglement climatique pour mieux décrypter les informations, se faire une opinion, et pouvoir y faire face en agissant efficacement sur le plan individuel comme sur le plan collectif.

http://fresqueduclimat.org/
Campus CNRS de Cronenbourg

