Les matériaux du futur Campus CNRS de Cronenbourg, 3 octobre 2021, Strasbourg. Fête de la science 01 – 03 octobre

Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 De nouvelles générations de matériaux voient le jour régulièrement. La nature est une source d’inspiration majeure pour les chercheurs de ce domaine. Leurs applications sont multiples : santé, environnement, énergie, habillement, construction…toujours dans le but d’être utiles à la société. Venez découvrir les matériaux de demain à travers leurs architectures et leurs fonctionnalités !

Quiz du nano au macro-matériaux :

Sauras-tu trouver à quel matériau appartient cette architecture ? Venez découvrir le cœur des matériaux utilisés dans divers domaines à travers des images de microscopie surprenantes !

TD construction d’un nouveau matériau :

Apprentis chercheurs, la fabrication d’un matériau n’auras plus de secret pour toi ! Des expériences de laboratoire te permettront de construire des supers matériaux et ainsi découvrir leurs fonctionnalités innovantes. Grand Est>Bas-Rhin

