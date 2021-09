Il était une fois le monde des neurosciences Campus CNRS de Cronenbourg, 3 octobre 2021, Strasbourg.

Fête de la science 01 – 03 octobre

Campus CNRS de Cronenbourg DoctoNeuro. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00

Il était une fois dans notre organisme un royaume appelé système nerveux. Il s’étend de notre tête à nos pieds et est peuplé de milliard de cellules, on les appelle les neurones et les cellules gliales. Elles travaillent toutes ensemble pour contrôler notre corps et l’ensemble de ses fonctions. Certaines se chargent de voir le monde qui nous entoure, d’actionner nos jambes pour marcher, courir, sauter, d’autres sont là pour nous rappeler où nous avons posé nos clefs ou alors nous permettre d’exprimer nos émotions et nous dire quand il est temps d’aller se coucher. Cependant ce paisible environnement est parfois ébranlé par de terribles fléaux qui peuvent empêcher nos jambes de bouger, nous provoquer des douleurs intenses, nous faire perdre la mémoire et changer la perception que nous avons du monde dans lequel nous vivons.

Grâce à de diverses activités pour petits et grands, les scientifiques et étudiants dans le domaine des neurosciences s’appliqueront à vous expliquer comment fonctionne le système nerveux et vous donnerons un aperçu de ce que nous savons sur les maladies qui le touche. Vous aurez l’occasion de découvrir le système nerveux au travers d’une exposition de photos accompagnée de commentaires, de participer à un escape game digital, de discuter avec des scientifiques. N’hésitez pas à venir poser vos questions, vous amuser en faisant fonctionner votre cerveau !

Grand Est>Bas-Rhin

Campus CNRS de Cronenbourg 23 Rue du Loess 67200 Strasbourg 67200

organisateur : Campus CNRS de Cronenbourg