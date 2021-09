Le Vaisseau fête la Science ! Campus CNRS de Cronenbourg, 3 octobre 2021, Strasbourg.

Fête de la science 01 – 03 octobre

Campus CNRS de Cronenbourg Le Vaisseau, centre de découverte des sciences et techniques pour enfants. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00

Univers « Je fabrique » : à vous de fabriquer un pont en arc ! Découvrez les principes de construction et de solidité, et l’importance de la clef de voute. Testez votre le pont réalisé en marchant dessus. S’il résiste au poids, c’est gagné !

Univers « Log’hic² » : des casse-têtes pour les plus patients, et un cube géant fait de pièces géométriques à recomposer. Le raisonnement et la pensée logique sont à l’honneur, mais aussi le principe d’essai/erreur.

Univers « Être humains » : ici, on teste et on joue avec votre perception ! Au programme : différentes activités sur les illusions d’optique, et la possibilité de fabriquer un taumathrope à rapporter chez soi !

Univers « Animaux » : venez découvrir la vie et la métamorphose des petites bêtes ! Parviendrez-vous à toutes les trouver ?

Univers « Jardin » : tous nos jardins mourraient sans son règne: l’abeille est à l’honneur ici !



En bonus, rencontrez nos animateurs et participez à des expériences fascinantes en observant de nombreuses curiosités. Les sciences et les techniques vous livrent leurs secrets… ne manquez pas ce rendez-vous !

Grand Est>Bas-Rhin

Campus CNRS de Cronenbourg 23 Rue du Loess 67200 Strasbourg 67200

organisateur : www.levaisseau.com Campus CNRS de Cronenbourg