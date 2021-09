Site Contrôlé Expérimental de Recherche pour la Réhabilitation des Eaux et des Sols Campus CNRS de Cronenbourg, 3 octobre 2021, Strasbourg.

Fête de la science 01 – 03 octobre

Campus CNRS de Cronenbourg ITES – UMR 7063. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00

Par l’étude fondamentale de mécanismes de transport de polluants par l’eau dans les sols et les sous-sol, la recherche développe des dispositifs et des modèles physiques permettant d’affronter à différentes échelles les cas réels de pollution, et de guider les interventions pratiques pour neutraliser les domaines contaminés.

A l’Institut Terre et Environnement de Strasbourg (ITES – UMR 7063), un de ces dispositifs est la plateforme expérimentale SCERES qui est un grand modèle pluri-métriques reconstituant un aquifère alluvial contrôlé dans un bassin en béton enterré de 25 m sur 12 et d’une profondeur de 3 m. On peut y mener des expériences à l’échelle réaliste et aborder des concepts et processus difficilement accessibles sur sites industriels, tout en maîtrisant l’ensemble des paramètres (hydrodynamiques, météo, etc.) qui peuvent influencer le transport par l’eau et le transfert du polluant.

Par ses caractéristiques et ses dimensions, cette plateforme expérimentale est unique en Europe. Elle est non seulement pertinent dans le cadre de la structuration de la recherche mais aussi dans le cadre de travaux pratiques des différentes filières où les étudiants pourront approcher concrètement les mécanismes étudiés.

Grand Est>Bas-Rhin

Campus CNRS de Cronenbourg 23 Rue du Loess 67200 Strasbourg 67200

organisateur : Campus CNRS de Cronenbourg