samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Durant ces deux jours, nous vous proposerons une exposition permanente avec des informations sur notre école (Ecole européene d’ingénieurs de chimie, polymères et matériaux) mais également des mini-jeux afin de découvrir ce qu’est un ingénieur éco-responsable. Au cours de la journée, nous animerons de petites expériences que petits et grands pourront observer afin d’aborder des concepts classiques de la chimie. Si tu as envie d’en apprendre plus sur les étonnantes propriétés de l’eau, sur la viscosité et en voir de toutes les couleurs, viens nous rendre visite ! Grand Est>Bas-Rhin

Campus CNRS de Cronenbourg 23 Rue du Loess 67200 Strasbourg 67200

