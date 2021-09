Strasbourg Campus CNRS de Cronenbourg Bas-Rhin, Strasbourg Macrofun coloré : les macromolécules nous en font voir de toutes les couleurs ! Campus CNRS de Cronenbourg Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Macrofun coloré : les macromolécules nous en font voir de toutes les couleurs ! Campus CNRS de Cronenbourg, 3 octobre 2021, Strasbourg. Fête de la science 01 – 03 octobre

Campus CNRS de Cronenbourg Institut Charles Sadron (ICS). Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Durant ces 3 jours, suivez nous dans le monde incroyable des polymères/macromolécules au travers des couleurs qu’ils peuvent arborer en fonction de leur structure, de leur mise en forme (films, mousses, bulles, colorants…) et de leurs propriétés (sensibilité à l’environnement, électrique, mécanique, biologique, …). Le stand de l’Institut Charles Sadron, acteur mondial dans différents domaines liés aux polymères, regroupera une sélection d’expériences ouvertes à tous pour faire la lumière sur quelques phénomènes clefs autour de la science des polymères par le biais de la couleur (origine, contrôle, intérêt, …), afin de faire rêver les petits et les grands. Grand Est>Bas-Rhin

Campus CNRS de Cronenbourg 23 Rue du Loess 67200 Strasbourg 67200 organisateur : https://www.ics-cnrs.unistra.fr/ Campus CNRS de Cronenbourg

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Campus CNRS de Cronenbourg Adresse 23 Rue du Loess 67200 Strasbourg Ville Strasbourg lieuville Campus CNRS de Cronenbourg Strasbourg