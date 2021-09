Strasbourg Campus CNRS de Cronenbourg Bas-Rhin, Strasbourg Patrimoine en partage Campus CNRS de Cronenbourg Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Patrimoine en partage Campus CNRS de Cronenbourg, 2 octobre 2021, Strasbourg. Fête de la science 02 octobre

Campus CNRS de Cronenbourg Service des Bibliothèques_Université de Strasbourg. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 L’université de Strasbourg recense des collections patrimoniales de nature et domaines très variés, constituées principalement durant la période impériale (1870-1914) ayant vu la diversification des disciplines, l’accueil d’éminents savants, ainsi que la création de bibliothèques et d’instituts.

A des fins de valorisation, certaines de ces collections font l’objet de programmes scientifiques de numérisation par un service dédié des Bibliothèques universitaires (BU) de Strasbourg.

Ont ainsi déjà été numérisés entre autres le fonds photographique d’archéologie classique Adolf Michaelis (1835-1910), des cartes anciennes de géographie, environ 20.000 plaques de projection de l’Institut d’histoire de l’art

CURIEUX ? Venez découvrir comment accéder à ces trésors depuis votre fauteuil.

Le temps d’une pause ? COLORIEZ ! Des MASQUES issus de notre bestiaire….

Pour les parents…. et les enfants ! Grand Est>Bas-Rhin

Campus CNRS de Cronenbourg 23 Rue du Loess 67200 Strasbourg 67200 organisateur : https://bu.unistra.fr/opac/.do Campus CNRS de Cronenbourg

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Campus CNRS de Cronenbourg Adresse 23 Rue du Loess 67200 Strasbourg Ville Strasbourg lieuville Campus CNRS de Cronenbourg Strasbourg