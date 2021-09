Village des sciences de Strasbourg – Cronenbourg Campus CNRS de Cronenbourg, 3 octobre 2021, Strasbourg.

Le campus du CNRS de Cronenbourg à Strasbourg célèbre ses 60 ans ! Quoi de mieux qu’un anniversaire pour en célébrer un autre, les 30 ans de la Fête de la science !

Une expérience inédite vous attend dans le plus grand campus de recherche scientifique d’Alsace :

Venez découvrir un Village des sciences aux multiples expériences et manipulations. Vivez des visites de laboratoires commentées par les scientifiques et entrez ainsi dans le quotidien de la recherche. Assistez à des spectacles scientifiques, des flash conférences ou encore des expositions et des jeux de pistes.

Les chercheuses et chercheuses du campus seront présents tout le week-end pour partager leur passion, leur travail et découvertes, leur quotidien et anecdotes ! Des émotions en perspectives pour une fête de la science qui n’attend que vous !

