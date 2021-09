Strasbourg Campus CNRS de Cronenbourg Bas-Rhin, Strasbourg Atelier “La nature et les nombres” Campus CNRS de Cronenbourg Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Atelier “La nature et les nombres” Campus CNRS de Cronenbourg, 3 octobre 2021, Strasbourg. Fête de la science 02 – 03 octobre

Campus CNRS de Cronenbourg LES SAVANTS FOUS STRASBOURG. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Cet atelier a pour but de montrer aux enfants que les mathématiques (nombre d’or, suite de Fibonacci, ) peuvent être trouvées dans la nature et que nous nous sommes inspirés d’elle dans de multiples domaines (architecture, art, structure de matériaux, …)

Les enfants voient comment , grâce aux mathématiques, les Hommes tentent de comprendre le monde qui l’entoure. Grand Est>Bas-Rhin

