samedi 02 octobre – 16h00 à 17h30 Les bulles de savon fascinent depuis toujours petits et grands. Composées de très fines pellicules d’eau, elles flottent avec élégance dans l’air, créent des couleurs pures et menacent d’éclater juste au moment où notre admiration est la plus grande.

L’artiste bulleur Sébastien Kauffmann met en scène cet univers de beauté dans ses spectacles hautement poétiques, accompagnés d’improvisations musicales. A l’occasion du 30e anniversaire de la Fête de la science, le spectacle “BULLES” vous propose de découvrir le travail de l’artiste mêlé de celui d’une physicienne, Wiebke Drenckhan, spécialiste des bulles et des mousses au CNRS de Strasbourg.

Dans une interaction ludique, les deux protagonistes vont vous révéler les principes scientifiques qui se cachent derrière la magie des bulles : à quoi sert le savon ? D’où viennent les couleurs ? Pourquoi les bulles sont-elles rondes ? Ils seront accompagnés par le piano romantique de Moreno Andreatta.

La scientifique se lancera le défi de mettre son savoir-faire au service de l'artiste pour ajouter de nouveaux éléments à son spectacle. Vont-ils réussir ?

