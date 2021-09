Flash-conférences et découverte du laboratoire ICube Campus CNRS de Cronenbourg, 2 octobre 2021, Strasbourg.

Venez découvrir les cellules photovoltaïques de l’avenir, les caméras ultra-rapides qui permettent de rendre le temps visible, les capteurs intelligents et systèmes d’imageries..

Plusieurs flash-conférences organisées par des scientifiques du laboratoire ICube auront lieu lors de la fête de science 2021 :

Paul Montgomery : Les matériaux pour les « gadgets » Les nouveaux “gadgets” fondés sur la microélectronique moderne sont souvent constitués de silicium. A partir de cet ingrédient de base et avec de nouvelles techniques et matériaux performants, nous verrons comment il est possible de fabriquer des “puces” toujours plus puissantes et performantes pour faciliter notre vie quotidienne.



Wilfried Uhring : Les caméras ultra-rapides rendent le temps visibleLes phénomènes physiques se déroulent durant des laps de temps très différents selon leur nature. Pour les observer, les scientifiques utilisent des caméras dont la vitesse d’acquisition varie selon l’échelle temporelle des phénomènes à observer. Le laboratoire ICube développe des systèmes imageurs qui couvrent la plage temporelle de la seconde à la picoseconde. Les caméras les plus rapides du laboratoire sont capables de réaliser des ralentis extrêmes jusqu’à figer la propagation de la lumière elle-même.



Sylvain Lecler : Laser femtoseconde : le GigaWatt à portée de main Dark Vador en a rêvé, l’homme l’a fait : prenez l’énergie émise pendant une milliseconde par votre lampe de smart phone (10 W) et concentrez là sur un temps très petit : cent femtoseconde (100. 10-15 s), vous obtenez une puissance crête de 100 Giga Watt. Focalisez ce faisceau sur n’importe quel matériau et il est volatilisé sans même qu’il ait eu le temps de chauffer. Nous expliquerons le principe de ces lasers, leurs applications en santé, dans l’industrie et en physique fondamental.



Morgan Madec : Application de la recherche à la vie quotidienne : le projet Water Pollution SensorLa qualité de l’eau potable est un enjeu majeur de santé public. Les récents progrès réalisés en matières de capteurs, de dispositif d’analyse miniaturisé et d’intelligence artificielle rendent possible le déploiement de nouveaux capteurs intelligents capable de surveiller de manière plus efficace et proactive la qualité de l’eau potable.



En parallèle, les visiteurs auront la possibilité des découvrir notre laboratoire en particulier via la présentation de notre plateforme d’élaboration et de caractérisation de composants, cellules PV et capteurs (C3Fab).

