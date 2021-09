Maquette animée d’une nappe phréatique Campus CNRS de Cronenbourg, 3 octobre 2021, Strasbourg.

Fête de la science 01 – 03 octobre

Campus CNRS de Cronenbourg ITES – UMR 7063. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00

On présente dans cette maquette, différentes zones de la structure du sous-sol et la distribution de l’eau dans la partie superficielle de l’écorce terrestre. L’existence d’une circulation horizontale d’eau à travers l’empilement de sables et graviers (aquifère) est mis en relief. La nappe d’eau souterraine est formée par cette eau imbibant les sables et graviers et circulant au travers des petits vides existant entre les grains empilés.

L’objectif est de comprendre le mouvement de liquides (ici, un liquide polluant qui se mélange à l’eau) en examinant ce qui se passe dans une tranche verticale de milieu aquifère, dans l’axe de l’écoulement. L’analyse de tels mécanismes circulatoires n’est pas possible sur le terrain dans la mesure où les phénomènes d’infiltration et de propagation d’un liquide polluant dans le sous-sol restent cachés à nos yeux.

