Strasbourg Campus CNRS de Cronenbourg Bas-Rhin, Strasbourg 20 ans de lien social Campus CNRS de Cronenbourg Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

20 ans de lien social Campus CNRS de Cronenbourg, 3 octobre 2021, Strasbourg. Fête de la science 02 – 03 octobre

Campus CNRS de Cronenbourg Institut pour la promotion du lien social. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Réfléchir à demain…



Le XXI ème siècle nous fait vivre une forme de révolution des modes de communiquer, de travailler, de vivre ensemble et les pratiques numériques transforment nos manières d’être et singulièrement nos liens sociaux….

Travailler, faire vivre la démocratie, repenser le rôle de chacun dans la famille, autant de sujets qui nous concernent tous !

Faire face à l’avenir, c’est aussi appréhender les nouvelles technologies et notre responsabilité écologique. Grand Est>Bas-Rhin

Campus CNRS de Cronenbourg 23 Rue du Loess 67200 Strasbourg 67200 organisateur : http://www.ipls.unistra.fr Campus CNRS de Cronenbourg

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Campus CNRS de Cronenbourg Adresse 23 Rue du Loess 67200 Strasbourg Ville Strasbourg lieuville Campus CNRS de Cronenbourg Strasbourg