Je découvre la chimie en école d'ingénieur Campus CNRS de Cronenbourg, 1 octobre 2021, Strasbourg. Fête de la science 01 octobre

Campus CNRS de Cronenbourg Ecole européenne de Chimie, polymères et matériaux. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Démonstration d’objets réalisés par les élèves du Cycle préparatoire Intégré (CPI) : Dans le cadre de leurs projets en physique, les élèves réalisent des objets qui, au fil des années, ont constitué une collection. La démonstration de chaque objet est accompagnée d’une illustration du concept correspondant.

– Exposition de divers jeux pédagogiques créés par les élèves dans le cadre d’un cours de chimie.

– Cours de maths, physique et chimie dans les conditions réelles en cycle préparatoire intégré proposés au public lycéen.

Diffusion de films :

Présentation de vidéos réalisées par les élèves pour apprendre le cours.

Présentation sous forme de diaporama de projets d’élèves sur le biomimétisme et le développement durable.

Témoignages d’enseignants sur leurs méthodes pédagogiques alternatives. Grand Est>Bas-Rhin

Campus CNRS de Cronenbourg 23 Rue du Loess 67200 Strasbourg 67200

