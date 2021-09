Strasbourg Campus CNRS de Cronenbourg Bas-Rhin, Strasbourg Cartes du ciel et globes célestes Campus CNRS de Cronenbourg Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Cartes du ciel et globes célestes Campus CNRS de Cronenbourg, 3 octobre 2021, Strasbourg. Fête de la science 01 – 03 octobre

Campus CNRS de Cronenbourg Sébastien DERRIERE. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Le logiciel Aladin, développé par le Centre de Données astronomiques de Strasbourg (CDS) à l’Observatoire astronomique de Strasbourg, permet aux astronomes et au grand public d’explorer des images astronomiques provenant de nombreuses missions ou instruments. Que ce soient des images du ciel, ou de la surface de planètes ou de satellites du système solaire, la technologie des HiPS développée à Strasbourg permet de visualiser l’ensemble des données et de zoomer jusqu’aux niveaux de détails les plus fins.

On peut aussi utiliser les images au format HiPS pour produire de petits “globes” célestes à fabriquer sur papier, avec une forme de solides à 26 faces nommés rhombicuboctaèdres.

Les participants pourront découvrir l’usage du logiciel Aladin, et s’exercer à construire leur propre globe céleste en papier. Grand Est>Bas-Rhin

Campus CNRS de Cronenbourg 23 Rue du Loess 67200 Strasbourg

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Campus CNRS de Cronenbourg Adresse 23 Rue du Loess 67200 Strasbourg Ville Strasbourg lieuville Campus CNRS de Cronenbourg Strasbourg