Vertébrés, une application pour l’anatomie comparée Campus CNRS de Cronenbourg, 3 octobre 2021, Strasbourg. Fête de la science 01 – 03 octobre

Campus CNRS de Cronenbourg Laetoli Production. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Vertébrés est une application 3D à la fois outil d’anatomie comparée et atlas d’ostéologie interactif comprenant aujourd’hui plus de 2 700 ossements numérisés soit 19 spécimens que vous pourrez manipuler et comparer en quelques clics.

Vous voulez savoir ce que vous avez de commun avec un poisson, voir ce qu’un rhinocéros cache sous sa corne ou essayer de reconnaitre de vrais ossements ? N’hésitez pas à visiter notre atelier lors de la Fête de la science ! Grand Est>Bas-Rhin

