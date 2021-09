Strasbourg Campus CNRS de Cronenbourg Bas-Rhin, Strasbourg La Nature, cette paresseuse ! Campus CNRS de Cronenbourg Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

dimanche 03 octobre – 10h00 Ah la paresse, qui n’y succombe jamais ? Quand il s’agit de faire le moins d’efforts possible pour avoir un maximum de résultats, la nature n’a pas son pareil. Beaucoup de phénomènes naturels s’organisent selon un principe d’économie d’énergie ou de matière : par exemple, la forme d’un nid d’abeilles, ou la forme des bulles de savon. On peut retrouver dans ces phénomènes de beaux résultats mathématiques et géométriques. On peut même s’amuser à ajouter ou enlever des contraintes, et obtenir des résultats étonnants : il paraît même que vous pourrez voir sur notre stand des bulles carrées … Grand Est>Bas-Rhin

