DIS_ MAN_ TLING_ Campus CNRS de Cronenbourg, 3 octobre 2021, Strasbourg.

Fête de la science 02 – 03 octobre

Campus CNRS de Cronenbourg CNRS Délégation Alsace. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00

DIS_ MAN_ TLING_ est un projet artistique engagé par Élise Alloin dans le bâtiment du Réacteur Universitaire de Strasbourg, jalon emblématique de l’histoire scientifique du Campus de Cronenbourg, après le démantèlement de l’instrument scientifique et avant sa destruction définitive en 2018.

L’installation vidéo multimédia DIS_ MAN_ TLING_ explore à sa mesure la question du démantèlement des équipements nucléaires : l’artiste a travaillé dans l’espace évidé et donne à voir par le geste qui conduit aux traces, par l’image et le son, une suspension de l’espace entre son usage scientifique et sa disparition totale. Cet état de non-lieu questionne notre relation à l’habité, à la mémoire des lieux et celle de leurs existences successives, offrant une approche sensible au visiteur sur la dynamique de notre société contemporaine vis-à-vis d’installations nucléaires obsolètes.

Grand Est>Bas-Rhin

Campus CNRS de Cronenbourg 23 Rue du Loess 67200 Strasbourg 67200

