Conférence Vera Rubin, lumières de matière noire Campus cité scientifique – ULille, 6 octobre 2021, Villeneuve-d'Ascq.

Fête de la science 06 octobre

Campus cité scientifique – ULille Université de Lille. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 18h00

– “Le mercredi 6 octobre à 18h à l’espace culture je propose comme titre “Vera Rubin, lumières de matière noire » avec Yaël Nazé, astrophysicienne de l’Université de Liège (en Visio) et Éric Aubourg, astrophysicien de Paris VII”.

Échanges présentés par O Moreau (Responsable scientifique et pédagogique, Forum départemental des Sciences. ) et A Vienne (Professeur des Universités, Directeur de l’Observatoire de Lille)

– Femmes en astronomie (Yaël Nazé)

– Regards croisés sur la matière noire (Éric Aubourg, Yaël Nazé)

– Qu’en est-il de la matière noire et de l’énergie noire aujourd’hui ? Et du télescope Vera Rubin ? (Éric Aubourg)

Hauts-de-France>Nord

Campus cité scientifique – ULille Avenue Paul Langevin 59650 Villeneuve-d’Ascq 59650

organisateur : https://sciencesinfusent.univ-lille.fr/ Campus cité scientifique – ULille