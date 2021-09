Hérouville-Saint-Clair Campus CESI Caen Calvados, Hérouville-Saint-Clair L’école CESI Caen ouvre son Fablab Campus CESI Caen Hérouville-Saint-Clair Catégories d’évènement: Calvados

Campus CESI Caen F. ROBERT. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Le nouveau campus CESI Caen, situé sur le plateau Epopéa, présentera et fera découvrir aux visiteurs son Fablab, doté d’outils tels que imprimante 3D, casque de réalité virtuelle, découpe laser…l’occasion pour le public de s’initier à ces outils et de voir leur implication dans le monde professionnel.

Des étudiants, futurs ingénieurs, leur présenteront leurs travaux réalisés dans le cadre de leurs enseignements et les responsables de formation expliqueront l’attendu des travaux.

Des professionnels seront également présents ponctuellement afin d’expliquer les synergies entre les enseignements dispensés dans les écoles et les applications en entreprise. Normandie>Calvados

Campus CESI Caen 4 Place de Boston 14200 organisateur : Campus CESI Caen

