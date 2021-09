Intelligence artificielle & émotions Campus CESI Bordeaux, 7 octobre 2021, Bordeaux.

Fête de la science 07 octobre

Campus CESI Bordeaux CESI Bordeaux. Entrée libre En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 13h30

L’événement est organisé autour d’une conférence et d’ateliers ludiques, et portera sur la thématique de l’Intelligence Artificielle (IA) & les émotions.

La conférence présentera le périmètre et l’historique de l’IA et abordera la question de l’éthique soulevée par l’utilisation de l’IA ainsi que la reconnaissance des émotions par l’IA. L’objectif étant d’initier le public à ces notions souvent mal connues, les sensibiliser à la science et à ses enjeux, et espérer susciter des vocations chez les jeunes.

Nous proposons après deux ateliers. Le premier permettra de découvrir, tester, et entraîner une IA capable de reconnaître les émotions à partir des photos. Le deuxième atelier sera sur la génération d’émotions avec des expériences en réalité virtuelle.

Nouvelle-Aquitaine>Gironde

Campus CESI Bordeaux 264 Boulevard Godard 33300 Bordeaux 33000

organisateur : https://bordeaux.cesi.fr/ Campus CESI Bordeaux