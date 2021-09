Châlons-en-Champagne Campus Arts et Métiers de Châlons en Champagne Châlons-en-Champagne, Marne Les Arts et Métiers de Châlons fêtent les sciences Campus Arts et Métiers de Châlons en Champagne Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Marne

Les Arts et Métiers de Châlons fêtent les sciences Campus Arts et Métiers de Châlons en Champagne, 5 octobre 2021, Châlons-en-Champagne. Fête de la science 05 octobre

Campus Arts et Métiers de Châlons en Champagne Sylvie Albenque – Ensam. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Grand Est>Marne

Campus Arts et Métiers de Châlons en Champagne rue saint dominique 51000 Châlons-en-Champagne 51000 organisateur : Campus Arts et Métiers de Châlons en Champagne

Détails Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne, Marne Autres Lieu Campus Arts et Métiers de Châlons en Champagne Adresse rue saint dominique 51000 Châlons-en-Champagne Ville Châlons-en-Champagne lieuville Campus Arts et Métiers de Châlons en Champagne Châlons-en-Champagne