Les collection de la Société Scientifique et du Musée-Aquarium d’Arcachon

– En premier lieu, en tant que lieu historique créé par la Société Scientifique d’Arcachon fondée en 1863 par des érudits épris de connaissances dont le premier maire de la ville, A. Lamarque de Plaisance et le Dr. Gustave Hameau. L’achat du bâtiment fut obtenu grâce à une souscription des arcachonnais et son installation sur le domaine public maritime fut autorisée par arrêté préfectoral pour une exposition universelle en 1866. C’est la naissance du musée-aquarium d’Arcachon. Cela fait donc plus de 150 ans que la Société Scientifique d’Arcachon est gestionnaire de ce musée-aquarium.

– En second lieu, en tant que lieu de connaissance et d’expertise pour les professionnels, les enseignants chercheurs, les étudiants, les scolaires et le grand public. Au rez-de-chaussée se trouve l’aquarium qui attire les visiteurs et leur permet de connaître la faune qui vit dans le Bassin d’Arcachon et une bibliothèque rassemblant de nombreux ouvrages concernant l’océanographie, la zoologie et la botanique ainsi que les documents en relation avec le musée-aquarium . Sur le palier, le visiteur trouve une quinzaine de maquettes de bateaux anciens et des vitrines renfermant des insectes typiques du Bassin d’Arcachon (390 spécimens) recueillis ces dernières années sur le littoral par Claude Dejoux, entomologiste réputé. La salle de l’ostréiculture comprend de très nombreuses espèces d’huîtres (plus de 300 spécimens) provenant des quatre continents, des maquettes et des photographies anciennes où figurent les étapes de la culture de l’huître sur le Bassin d’Arcachon au début du XXe siècle, agrémentées de maquettes. La salle de la préhistoire comprend des collections de bijoux en bronze, d’armes, de poteries, de vestiges gallo-romains provenant des fouilles réalisées à Lamothe, Biganos, Mios et Salles par le Dr Bertrand Peyneau entre autres. En tout, cette salle renferme plus de 900 objets allant de la préhistoire à l’époque du Moyen-Âge. Dans la grande salle de zoologie, est représentée la biodiversité de la faune du Bassin d’Arcachon dont des mollusques recueillis sur le littoral du Bassin et inventoriés récemment par Guy Bachelet, directeur de recherche au CNRS ainsi que de très nombreux oiseaux naturalisés, des échinodermes, des carapaces de tortues, des mâchoires de requins, etc.

Ainsi trois enjeux sont concernés par ce musée-aquarium : un enjeu patrimonial (bibliothèque historique et bâtiment) un enjeu scientifique (les collections) et un enjeu pédagogique (l’aquarium et les collections illustrées).

