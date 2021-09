Villeurbanne Bureau Information Jeunesse (BIJ) Rhône, Villeurbanne La Science s’invite au BIJ ! Bureau Information Jeunesse (BIJ) Villeurbanne Catégories d’évènement: Rhône

Villeurbanne

La Science s’invite au BIJ ! Bureau Information Jeunesse (BIJ), 8 octobre 2021, Villeurbanne. Fête de la science 04 – 08 octobre

Bureau Information Jeunesse (BIJ) bij. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

mercredi 06 octobre – 16h00 Du lundi 4 au mercredi 6 octobre, Le BIJ se transforme en laboratoire expérimental pour la fête de la science !

Lors de deux matinées d’escape game sur le thème du développement durable, les élèves villeurbannais-es seront testé-es sur leurs connaissances de l’écologie et ses bonnes pratiques.

Pour finir ces quelques jours d’expérimentations, les grand-es comme les petit-es pourront s’émerveiller devant les mini-concerts à la bobine Tesla installée au BIJ. Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

Bureau Information Jeunesse (BIJ) 15 rue Michel Servet 69100 Villeurbanne 69100 organisateur : Bureau Information Jeunesse (BIJ)

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Villeurbanne Autres Lieu Bureau Information Jeunesse (BIJ) Adresse 15 rue Michel Servet 69100 Villeurbanne Ville Villeurbanne lieuville Bureau Information Jeunesse (BIJ) Villeurbanne