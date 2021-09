Soullans Bureau d'informations touristique Soullans, Vendée Exposition itinérante Les risques littoraux dans la Baie de Bourgneuf, êtes-vous bien préparés ? – par la Com. Comm. du Marais de Monts Bureau d’informations touristique Soullans Catégories d’évènement: Soullans

Vendée

Bureau d'informations touristique Association du Musée du Sable. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

Cette exposition itinérante et sensorielle, pour petits et grands, vous invite à découvrir les risques littoraux sur le territoire de la Baie de Bourgneuf, à travers différentes approches (sensorielle, ludique, tactile …). Entre exploration et adrénaline, suivez nos conseils pour vous préparer aux risques littoraux, gérer une situation de crise (sans risque !) et modeler des paysages en réalité augmentée !

Bureau d’informations touristique

Place Jean Yole

85300 SOULLANS

Animations pour les scolaires

Dates : Vendredi 1 octobre, Mardi 5 octobre, Mercredi 6 octobre, Jeudi 7 octobre, Vendredi 8 octobre

Horaires : de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

Public : primaires, collégiens, lycéens, étudiants

Réservation obligatoire: exposition@omdm.fr/ 06-42-93-40-67

Animations pour le grand public

Dates : Vendredi 1 octobre, Samedi 2 octobre, Mardi 5 octobre, Mercredi 6 octobre, Vendredi 8 Octobre et Samedi 9 Octobre 2021

Horaires : de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

Public : à partir de 8 ans

Pays de la Loire>Vendée

Bureau d’informations touristique Place Jean Yole 85300 Soullans 85300 organisateur : https://www.museedusable.com Bureau d’informations touristique

