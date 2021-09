Calais BULCO - Centre universitaire de la Mi-Voix Calais, Pas-de-Calais Les différents types d’infini BULCO – Centre universitaire de la Mi-Voix Calais Catégories d’évènement: Calais

Pas-de-Calais

Les différents types d’infini BULCO – Centre universitaire de la Mi-Voix, 5 octobre 2021, Calais. Fête de la science 05 octobre

BULCO – Centre universitaire de la Mi-Voix Université du Littoral Cote d’Opale. Entrée libre En présentiel Scolaires. Il est facile de comparer la taille de deux collections d’objets qui sont finies : il suffit de compter. Mais comment peut-on comparer des ensembles infinis ? Par exemple, y a-t-il plus de nombres entiers ou plus de fractions ? Hauts-de-France>Pas-de-Calais

BULCO – Centre universitaire de la Mi-Voix 190 rue Ferdinand Buisson 62100 Calais 62100 organisateur : https://www.univ-littoral.fr/ BULCO – Centre universitaire de la Mi-Voix

Détails Catégories d’évènement: Calais, Pas-de-Calais Autres Lieu BULCO - Centre universitaire de la Mi-Voix Adresse 190 rue Ferdinand Buisson 62100 Calais Ville Calais lieuville BULCO - Centre universitaire de la Mi-Voix Calais