A la découverte des champignons microscopiques : amis ou ennemis des plantes ? BULCO – Centre universitaire de la Mi-Voix, 5 octobre 2021, Calais.

BULCO – Centre universitaire de la Mi-Voix Université du Littoral Cote d’Opale. Entrée libre En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 09h00 à 17h30

La diversité des champignons microscopiques vivant avec les plantes est très grande. Alors que certains champignons sont bénéfiques et améliorent la croissance et la tolérance des plantes aux stress environnementaux, d'autres sont pathogènes et causent des maladies. Venez découvrir comment des chercheurs apprivoisent ces champignons et étudient les réponses de la plante à ces champignons.

Hauts-de-France>Pas-de-Calais

BULCO – Centre universitaire de la Mi-Voix 190 rue Ferdinand Buisson 62100 Calais 62100

organisateur : https://www.univ-littoral.fr/ BULCO – Centre universitaire de la Mi-Voix