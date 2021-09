Apollo 15 : dans la plaine de Hadley BU Sciences Université Paul Sabatier, 22 octobre 2021, Toulouse.

Fête de la science 24 septembre – 22 octobre

BU Sciences Université Paul Sabatier Université Toulouse 3 – Paul Sabatier. Entrée libre En présentiel Grand public.

Spécialement créée pour célébrer le 50e anniversaire de la mission Apollo 15 (juillet – août 1971), cette exposition est un véritable voyage sur la Lune, aux côtés de Dave Scott et de Jim Irwin. Vous revivrez leurs aventures dans le site spectaculaire de la plaine de Hadley, une plaine bordée par des massifs culminant à plus de 3500 m d’un côté et par une faille gigantesque de l’autre. Grâce au premier rover lunaire (LRV : Lunar Rover Vehicle) ils ont parcouru 28km depuis le site d’alunissage du module lunaire Falcon.

Ces photographies en noir et blanc et en couleurs, sont surprenantes de netteté … et de magie !

Serge Chevrel a utilisé le fond photographique de la NASA et a reconstitué des images panoramiques assemblant jusqu’à une quinzaine d’images pour un résultat immersif de 1.80m de long.

Objets de collection et maquettes viennent compléter les 35 photographies exposées.

Cette exposition est une coproduction NEPTUNION 31 (club d’Astronomie de L’Union), IRAP (Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie) et du Pôle Culture de l’Université de Toulouse III – Paul Sabatier

Occitanie>Haute-Garonne

BU Sciences Université Paul Sabatier 118 route de Narbonne 31500

organisateur : BU Sciences Université Paul Sabatier