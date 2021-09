Villeurbanne BU Sciences Lyon 1 Rhône, Villeurbanne “Quels bavards ces fossiles!” BU Sciences Lyon 1 Villeurbanne Catégories d’évènement: Rhône

Villeurbanne

“Quels bavards ces fossiles!” BU Sciences Lyon 1, 8 octobre 2021, Villeurbanne. Fête de la science 07 – 08 octobre

BU Sciences Lyon 1 Bibliothèque universitaire Lyon1. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Participez à une des plus incroyables aventures paléontologiques de tous les temps : l’exploitation scientifique d’une phosphatière du Quercy, un ensemble paléontologique unique au monde et découvrez ce que les fossiles d’animaux disparus il y a plus de trente millions d’années nous apprennent de l’histoire de la vie et des climats sur notre planète !” Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

BU Sciences Lyon 1 BU Sciences 20 avenue Gaston Berger 69100 Villeurbanne 69100 organisateur : https://portaildoc.univ-lyon1.fr/ BU Sciences Lyon 1

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Villeurbanne Autres Lieu BU Sciences Lyon 1 Adresse BU Sciences 20 avenue Gaston Berger 69100 Villeurbanne Ville Villeurbanne lieuville BU Sciences Lyon 1 Villeurbanne