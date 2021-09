Villeurbanne BU Sciences Lyon 1 Rhône, Villeurbanne Quand le climat se réchauffe, les éléphants s’échauffent ! BU Sciences Lyon 1 Villeurbanne Catégories d’évènement: Rhône

Quand le climat se réchauffe, les éléphants s'échauffent ! BU Sciences Lyon 1, 8 octobre 2021, Villeurbanne. Fête de la science 07 – 08 octobre

BU Sciences Lyon 1 Bibliothèque universitaire Lyon1. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Vous êtes-vous déjà demandé comment la nature se suffit à elle-même ? Comment les animaux et leur environnement interagissent pour former ce que l’on appelle un écosystème ? Pour cela, venez voyager vers les paysages africains à la rencontre des éléphants, des gnous et des lions pour découvrir ces histoires merveilleuses. Durant ce voyage vous comprendrez à quel point cet écosystème est fragile en découvrant les changements globaux auxquels ces animaux mythiques sont confrontés et comment ils y font face. A travers l’exploration d’une maquette de savane, vous incarnerez un troupeau de zèbres en pleine migration, un groupe d’éléphants dans ses interactions avec les populations locales, ou encore une troupe de lions à l’heure des grands changements climatiques. Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

BU Sciences Lyon 1 BU Sciences 20 avenue Gaston Berger 69100 Villeurbanne 69100

