Quelle biodiversité pour demain ? BU Sciences Lyon 1 Villeurbanne

Villeurbanne

Quelle biodiversité pour demain ? BU Sciences Lyon 1, 7 octobre 2021, Villeurbanne. Fête de la science 07 octobre

Bibliothèque universitaire Lyon1. Entrée libre En présentiel;En ligne Grand public.

jeudi 07 octobre – 12h15 à 13h45 Au cours des 50 dernières années, les effectifs des populations d’animaux vertébrés ont décliné en moyenne de 68%. Aujourd’hui, l’humanité, par sa présence et ses activités, menace d’extinction à très court terme environ un demi-million d’espèces dont la perte altérera profondément et durablement le fonctionnement de la biosphère. Alors, est-il déjà trop tard ? Comment agir pour préserver la biodiversité des espèces de la planète et anticiper les risques pour demain ? Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

BU Sciences Lyon 1 BU Sciences 20 avenue Gaston Berger 69100 Villeurbanne

