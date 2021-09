Exposition “Espèces de climat!” BU Sciences Lyon 1, 10 octobre 2021, Villeurbanne.

Fête de la science 05 – 10 octobre

BU Sciences Lyon 1 Bibliothèque universitaire Lyon1. Entrée libre En présentiel;En ligne Grand public.

mardi 05 octobre – 08h00

mercredi 06 octobre – 08h00

jeudi 07 octobre – 08h00

vendredi 08 octobre – 08h00

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 10h00

Vous pourrez:

Vous immerger dans la lagune tropicale de Cerin, à 80 km de Lyon, il y a environ 150 millions d’années, pour voir les fossiles des reptiles et des poissons tropicaux qui peuplaient les récifs coralliens.

Faire un très grand retour en arrière pour découvrir, à travers les temps géologiques, l’impact du climat sur la faune d’Amérique du Nord et les grands mammifères du froid.

Suivre des insectes et découvrir comment ils s’adaptent aux nouvelles conditions climatiques.

Vous rendre dans les Alpes, pour suivre une famille de marmottes et observer les changements de comportements induits par la hausse des températures.

Partir en Afrique à la rencontre, des éléphants, des gnous et des lions et comprendre comment ils font face aux modifications de l’écosystème.



Pour préparer et/ou prolonger votre visite rendez-vous sur le site de l’exposition.

Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

BU Sciences Lyon 1 BU Sciences 20 avenue Gaston Berger 69100 Villeurbanne 69100

organisateur : https://portaildoc.univ-lyon1.fr/ BU Sciences Lyon 1