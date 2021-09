Istres Brasserie de Sulauze Bouches-du-Rhône, Istres La fabrication de la bière Brasserie de Sulauze Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

samedi 02 octobre – 14h30 Enfin réouvertes au mois de mai, les terrasses peuvent accueillir du public pour une bonne bière fraîche. Mais que sait-on de cette boisson dont on trouve trace à l’Antiquité déjà ? Par quels processus chimiques et physiques est-elle réalisée ? Pour le découvrir, nous vous invitons à visiter une brasserie avec démonstration du processus de création. Dosage des grains, torréfaction de ceux-ci, temps de maturation, types de houblons, nous verrons tous les paramètres qui font la couleur et la saveur d’une bière avec une dégustation pour illustrer le propos.

