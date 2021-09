Brantôme en Périgord Brantôme en Périgord et alentours Brantôme en Périgord, Dordogne L’émerveillement au jardin Brantôme en Périgord et alentours Brantôme en Périgord Catégories d’évènement: Brantôme en Périgord

Dordogne

L’émerveillement au jardin Brantôme en Périgord et alentours, 9 octobre 2021, Brantôme en Périgord. Fête de la science 01 – 09 octobre

Brantôme en Périgord et alentours Le Tri cycle enchanté. Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 10h00

samedi 02 octobre – 10h00

samedi 09 octobre – 10h00

samedi 09 octobre – 10h00 Ateliers de découverte de la faune, la flore et l’écosystème du jardin botanique d’Alaije :

> Les plantes, quésaco ?

Découvrons la biologie des plantes à fleur : leur cycle de vie de la graine au fruit, leur mode de reproduction et la variété de leurs techniques de dispersion.

> Le sol vivant de nos jardins

Un monde vivant qui existe juste sous nos pieds : partons à sa rencontre!

Découvrons la variété des sols, leurs habitants et leurs rôles dans l’équilibre du jardin.

> Les auxiliaires du jardinier

A travers une balade au jardin, rencontrons ses habitants et les relations qui nous relient. Apprenons leur mode de vie et fabriquons des abris.

>Observons les oiseaux du jardin

Entrons dans la peau d’un(e) naturaliste en plein inventaire ornithologique! Écoutons et observons nos amis à plumes. Nouvelle-Aquitaine>Dordogne

Brantôme en Périgord et alentours Chemin du Vert Galand 24310 Brantôme en Périgord 24310 organisateur : Brantôme en Périgord et alentours

Détails Catégories d’évènement: Brantôme en Périgord, Dordogne Autres Lieu Brantôme en Périgord et alentours Adresse Chemin du Vert Galand 24310 Brantôme en Périgord Ville Brantôme en Périgord lieuville Brantôme en Périgord et alentours Brantôme en Périgord