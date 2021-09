L’imagerie médicale au coeur de la recherche Brabois – CHRU Nancy, 2 octobre 2021, Vandœuvre-lès-Nancy.

Fête de la science 02 octobre

Brabois – CHRU Nancy Université de Lorraine. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 13h00

Au sein de la plateforme IRM du CHRU de Brabois, tous les chercheurs du laboratoire IADI, de la plateforme d’investigation clinique CIC-IT et de Nancyclotep seront mobilisés pour faire connaître leurs travaux et dernières avancées en imagerie médiale, mettre en scène des démonstrations et répondre aux questions du public. Plusieurs animations vous permettront de découvrir les recherches menées actuellement au sein de ces 3 structures : acquisition d’images dynamiques en IRM (conduit vocal…), imagerie des paramètres électriques du corps, médecine nucléaire, adaptation de dispositifs médicaux pour l’IRM (ECG…). Toutes ces recherches ont pour ambition de faire progresser la médecine et d’améliorer les prises en charge des patients. Au cours d’un atelier, les chercheurs du laboratoire vous présenteront leurs travaux de recherche en 180 secondes. Les plus jeunes visiteurs pourront également participer à un atelier de cuisine et des jeux autour des images IRM.

Grand Est>Meurthe-et-Moselle

Brabois – CHRU Nancy Rue du Morvan 54500 Vandœuvre-lès-Nancy 54500

organisateur : www.univ-lorraine.fr Brabois – CHRU Nancy