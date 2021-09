Vandœuvre-lès-Nancy Brabois - CHRU Nancy Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy Qu’est-ce que l’imagerie moléculaire en médecine nucléaire ? Brabois – CHRU Nancy Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Vandœuvre-lès-Nancy

Qu'est-ce que l'imagerie moléculaire en médecine nucléaire ? Brabois – CHRU Nancy, 2 octobre 2021, Vandœuvre-lès-Nancy. Fête de la science 02 octobre

Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 13h00 La médecine nucléaire utilise la radioactivité, et plus particulièrement ses rayonnements, pour observer le fonctionnement du vivant. Ces rayonnements, provenant des radiotraceurs injectés aux patients, sont invisibles pour l’œil humain. Découvrez comment il est possible de les rendre visibles au travers d’expériences ludiques avec des encres magiques. Grand Est>Meurthe-et-Moselle

organisateur : www.univ-lorraine.fr

