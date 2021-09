Vandœuvre-lès-Nancy Brabois - CHRU Nancy Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy Le corps humain passe au tout électrique ! Brabois – CHRU Nancy Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Vandœuvre-lès-Nancy

Le corps humain passe au tout électrique ! Brabois – CHRU Nancy, 2 octobre 2021, Vandœuvre-lès-Nancy. Fête de la science 02 octobre

Brabois – CHRU Nancy Université de Lorraine. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 13h00 L’ensemble du corps humain est parcouru sans cesse par de petits courants électriques, ces signaux électriques permettent de commander vos muscles, votre cœur de battre et votre cerveau de développer ces idées. Dans cet atelier, découvrez comment l’électricité commande la contraction du coeur, et comment l’IRM permet de visualiser les propriétés électriques des tissus humains qui peuvent être affectées par certaines pathologies. Vous pourrez ainsi dans cet atelier voir l’activité de votre cœur et si vous avez le rythme dans la peau…. Grand Est>Meurthe-et-Moselle

Brabois – CHRU Nancy Rue du Morvan 54500 Vandœuvre-lès-Nancy 54500 organisateur : www.univ-lorraine.fr Brabois – CHRU Nancy

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy Autres Lieu Brabois - CHRU Nancy Adresse Rue du Morvan 54500 Vandœuvre-lès-Nancy Ville Vandœuvre-lès-Nancy lieuville Brabois - CHRU Nancy Vandœuvre-lès-Nancy