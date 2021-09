Vandœuvre-lès-Nancy Brabois - CHRU Nancy Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy Imaginez-moi ! Brabois – CHRU Nancy Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

samedi 02 octobre – 13h00 Installé sur le site du Brabois du CHRU de Nancy, le centre d’investigation clinique CIC-IT mène ses travaux de recherche grâce à l’accès au plateau d’imagerie de l’hôpital, dont une IRM est dédiée en partie à la recherche. Mais l’avancée de ces recherches ne serait rien sans le généreux concours de citoyens volontaires, malades ou seins, qui font don des images IRM de leur corps.

Vous pouvez participer à la recherche en devenant volontaire pour réaliser des IRM dans le cadre d’études cliniques menées par le centre d’investigation clinique CIC-IT. Vous souhaitez participer à des recherches cliniques ? Vous souhaitez en savoir plus ? Venez rencontrer les membres du CIC-IT qui répondront à toutes vos questions lors de cet atelier. Grand Est>Meurthe-et-Moselle

Brabois – CHRU Nancy Rue du Morvan 54500 Vandœuvre-lès-Nancy

