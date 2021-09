Vandœuvre-lès-Nancy Brabois - CHRU Nancy Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy Visite d’une fabrique de radiotraceurs : à la découverte de la médecine nucléaire ! Brabois – CHRU Nancy Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Vandœuvre-lès-Nancy

Visite d’une fabrique de radiotraceurs : à la découverte de la médecine nucléaire ! Brabois – CHRU Nancy, 2 octobre 2021, Vandœuvre-lès-Nancy. Fête de la science 02 octobre

Brabois – CHRU Nancy Université de Lorraine. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 13h00 La médecine nucléaire utilise les propriétés de la radioactivité afin de diagnostiquer et traiter diverses pathologies chez l’Homme. Durant cette visite, vous pourrez découvrir la plateforme de production de radiotraceurs de Nancyclotep et ses équipements de pointe (cyclotron, robot, etc.). Vous rencontrerez des chercheurs et cliniciens qui vous présenteront les différents versants de cette spécialité : développement de radiotraceurs, acquisition d’images, applications cliniques, intelligence artificielle pour le traitement de l’image, etc. Grand Est>Meurthe-et-Moselle

Brabois – CHRU Nancy Rue du Morvan 54500 Vandœuvre-lès-Nancy 54500 organisateur : www.univ-lorraine.fr Brabois – CHRU Nancy

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy Autres Lieu Brabois - CHRU Nancy Adresse Rue du Morvan 54500 Vandœuvre-lès-Nancy Ville Vandœuvre-lès-Nancy lieuville Brabois - CHRU Nancy Vandœuvre-lès-Nancy