Boutique Su Bentu Association Su Bentu. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 16h00

samedi 02 octobre – 16h00

vendredi 08 octobre – 16h00

samedi 09 octobre – 16h00 L’association Su Bentu s’est constituée autour d’activités reliant Art et Science. Pendant la Fête de la Science, la boutique de l’association propose une exposition autour de ses activités. L’exposition sera interactive et permettra aux visiteurs de tout âge de découvrir en s’amusant. Des jeux, des constructions, des défis permettront de s’immerger dans des disciplines telles que les sciences de la terre, l’optique, le pré-cinéma, la physique… de flirter avec le vent et de re-découvrir l’eau de façon poétique. Auvergne-Rhône-Alpes>Ardèche

Boutique Su Bentu 1 Rue des Boucheries 07100 Annonay 07100 organisateur : Boutique Su Bentu

