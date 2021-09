La disparition de l’ISS Bilbok (siège social – Le Val), 11 octobre 2021, Le Val.

Fête de la science 01 – 11 octobre

Bilbok (siège social – Le Val) BILBOK. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 10h00

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00

lundi 04 octobre – 10h00

mardi 05 octobre – 10h00

mercredi 06 octobre – 10h00

jeudi 07 octobre – 10h00

vendredi 08 octobre – 10h00

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 10h00

lundi 11 octobre – 10h00

mercredi 06 octobre – 14h00

mercredi 06 octobre – 15h00

Nous proposons cette année d’organiser un parcours scientifique : sur la thématique de l’Espace :

« BILBOK dans les étoiles : A la conquête de l’Espace, parcours découverte »

Partons à la découverte de l’Espace à travers différents événements ; que l’on soit sportif, aventurier, gamers, détective, ou tout simplement curieux vous trouverez bien une activité qui vous ressemble ! Retrouvez nous sur les différents événements.

*Pour les aventuriers :: venez faire une ou deux chasses aux trésors de l’Espace : « A la poursuite des trous noirs » et « la disparition de l’ISS » sur Bras et Le Val. Un livret sera disponible dans les médiathèques de Bras et du Val, en Mairie et sur notre site internet. Retrouvez les objets dispersés en ville et ouvrez le coffre final disposé dans la médiathèque de Bras ou dans l’association BilboK.

Création et mise en place du jeu avec les Jeunes de l’Espace « Le Val Jeunesse ». Le Jeu sera disponible du 1 au 11 octobre en autonomie pour les particuliers, les groupes scolaire ou les Centres de loisirs….

Le mercredi 6 Octobre, nous proposont d’animer la chasse au trésors avec les jeunes de l’Espace “Le Val Jeunesse” pour des groupes de 12 enfants.

Provence-Alpes-Côte d’Azur>Var

Bilbok (siège social – Le Val) 22 Place Gambetta 83143 Le Val 83143

organisateur : https://bilbok83.fr/ Bilbok (siège social – Le Val)