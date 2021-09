Le Val Bilbok (siège social - Le Val) Le Val, Var Bilbok, l’Astrodéfis Bilbok (siège social – Le Val) Le Val Catégories d’évènement: Le Val

Var

Bilbok, l'Astrodéfis Bilbok (siège social – Le Val), 2 octobre 2021, Le Val. Fête de la science 02 octobre

Réservation conseillée En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 Nous proposons cette année d’organiser un parcours scientifique : sur la thématique de l’Espace :

« BILBOK dans les étoiles : A la conquête de l’Espace, parcours découverte »

Partons à la découverte de l’Espace à travers différents événements ; que l’on soit sportif, aventurier, gamers, détective, ou tout simplement curieux vous trouverez bien une activité qui vous ressemble !

*Pour les sportifs et curieux : venez passer les tests lors de l’Astrodéfis, pour rentrer comme astronaute junior : parcours sportif, expériences scientifiques et découvertes des objets Célestes ; a la fin de l’action un diplôme sera remis à chaque jeune participant.

Samedi 2 Octobre : 10h-16h : Astrodéfis à destination du grand public animé sur le city et ou sur la médiathèque : en partenariat avec UFOLEP pour le parcours sportif, des expériences scientifiques en partenariat avec l’association Chercheurs en Herbe, et des petits jeux en partenariat avec les jeunes de l’Espace Jeunes du Val. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Var

Bilbok (siège social – Le Val) 22 Place Gambetta 83143 Le Val 83143

Le Val, Var
Bilbok (siège social - Le Val) 22 Place Gambetta 83143 Le Val