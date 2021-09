Le Val Bilbok (siège social - Le Val) Le Val, Var Bilbok in Black, les aliens sont-ils parmi nous? Bilbok (siège social – Le Val) Le Val Catégories d’évènement: Le Val

samedi 09 octobre – 20h00 Nous proposons cette année d’organiser un parcours scientifique : sur la thématique de l’Espace :

« BILBOK dans les étoiles : A la conquête de l’Espace, parcours découverte »

Partons à la découverte de l’Espace à travers différents événements ; que l’on soit sportif, aventurier, gamers, détective, ou tout simplement curieux vous trouverez bien une activité qui vous ressemble !

Retrouvez nous sur les différents événements suivant :

*Du 1 au 9 Octobre, pour les détectives : retrouvez les indices sur nos réseaux sociaux et résolvez les énigmes scientifiques : « Bilbok in Black, les aliens sont-ils parmi nous » : vous devrez faire la part des choses entre fait scientifiques et fake news.

Quand vous pensez avoir trouvé la solution envoyez nous un message, un tirage au sort parmi les bonnes réponses sera effectué le Samedi 9 à partir de 20h en live Facebook. A gagner des jeux de sociétés.

