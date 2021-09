Yvoire Bibliothèque Y’voir et Lire Haute-Savoie, Yvoire Escape game à Yvoire : Panique dans la bibliothèque ! Bibliothèque Y’voir et Lire Yvoire Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Yvoire

Escape game à Yvoire : Panique dans la bibliothèque ! Bibliothèque Y’voir et Lire, 2 octobre 2021, Yvoire. Fête de la science 02 octobre

Bibliothèque Y’voir et Lire Géoparc mondial UNESCO du Chablais. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 à 11h30

samedi 02 octobre – 15h00 à 16h30 Attention, l’horloge tourne !

« Vous avez été engagés pour arrêter un groupe très dangereux : les Obscurantes. Ces individus sont des manipulateurs qui diffusent régulièrement de fausses informations scientifiques. Leur prochain coup aura lieu ce soir et provoquera la panique à l’échelle mondiale… Saurez-vous les arrêter à temps ? »

> À l’occasion de la Fête de la science, venez participer à un escape game à la bibliothèque Y’voir et Lire. Mêlant sciences et investigation, cette enquête grandeur nature invite tous les curieux et curieuses à vivre une expérience immersive originale. Votre mission ? Vous appuyer sur votre sens de l’observation, le travail d’équipe et un esprit critique pour déconstruire une vague d’idées reçues. Mais attention, l’horloge tourne… Il vous faudra aller vite pour achever ce défi ! Suspense et adrénaline seront au rendez-vous !

Informations complémentaires :

Durée : 1h de jeu (prévoyez 1h30 au total)

Nombre de participants : 2 à 5 joueurs

À partir de 11 ans

Gratuit

Réservations obligatoires auprès de la bibliothèque

Un projet réalisé dans le cadre de la Fête de la science par Science Animation et Délires d’Encre, et soutenu par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, l’Amcsti, la Fill et la Sofia.

Attention : le programme aura lieu sous réserve des conditions sanitaires et des mesures en vigueur début octobre. Auvergne-Rhône-Alpes>Haute-Savoie

Bibliothèque Y’voir et Lire Pl du Thay 74140 Yvoire 74140 organisateur : http://www.geopark-chablais.com/ Bibliothèque Y’voir et Lire

Détails
Lieu Bibliothèque Y'voir et Lire Adresse Pl du Thay 74140 Yvoire Ville Yvoire