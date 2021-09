Lyon Bibliotheque universitaire - université Jean Moulin Lyon 3 Métropole de Lyon, Rhône Conférence questions de société – “antibiorésistance” Bibliotheque universitaire – université Jean Moulin Lyon 3 Lyon Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Bibliotheque universitaire – université Jean Moulin Lyon 3 Université Jean Moulin LYON 3. Entrée libre En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 18h00 Aujourd’hui, les antibiotiques sont plus que jamais d’actualité. La résistance bactérienne à ces médicaments est un grave problème de santé publique mondial. Elle conduit les instances sanitaires à de multiples actions pour préserver les antibiotiques existants en sensibilisant patients et prescripteurs sur “le bon usage des antibiotiques”, et mobilise l’ensemble de la communauté scientifique interdisciplinaire pour rechercher les causes multiples (à la fois sociales, culturelles, économiques et politiques) qui sous-tendent cette crise sanitaire silencieuse (ou imperceptible). Le pouvoir quasi magique des antibiotiques, vus comme des médicaments miracle, a donné lieu à d’audacieuses déclinaisons publicitaires dans la presse médicale, qui n’a pas hésité à les mettre en scène comme de véritables héros de légende. Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

